Кіберполіція проводить обшуки в офісі Компартії

Подробиці обшуків в офісі Компартії розкажуть після завершення слідчих дій

Співробітники кіберполіції проводять обшуки в офісі Комуністичної партії України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила глава прес-служби Департаменту кіберполіції Юлія Квітко.

За словами Квітко, подробиці обшуків в офісі Компартії будуть оголошені після завершення слідчих дій.

"На даний момент тривають слідчі дії. Обшуки наразі ще проходять. Більш докладно ми зможемо повідомити після завершення слідчих дій", - повідомила вона.

Відзначимо, як заявили представники Компартії, правоохоронці прийшли в офіс з постановою про закриття сайту організації за розміщення фото першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у травні Служба безпеки України провела слідчі дії у керівників Комуністичної партії та виявила агітаційні проросійські матеріали.