Киберполіція готова нейтралізувати потенційні загрози в системах ЦВК, - РНБО

Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фахівці з кібербезпеки готові нейтралізувати потенційні загрози в системах ЦВК під час виборів у Раду, заявив Турчинов

Фахівці з кібербезпеки готові нейтралізувати потенційні загрози в інформаційно-телекомунікаційних системах Центральної виборчої комісії (ЦВК) під час парламентських виборів в Україні. Про це заявив секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Турчинов в ході виступу на засіданні національного координаційного центру кибербезопасност заявив, що суб'єкти забезпечення кіберзахисту здатні своєчасно виявити, запобігти і нейтралізовувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів"

За його словами, незважаючи на спроби спецслужб РФ пробити контур кіберзахисту держорганів України, задіяних у виборах президента, "вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи "Вибори" і Державного реєстру виборців".

Чергові вибори народних депутатів Верховної ради повинні відбутися 27 жовтня 2019 року, якщо президент не розпустить парламент.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервера Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні.

Додамо, що Центральна виборча комісія готова до дострокових парламентських виборів, якщо буде прийнято відповідне рішення.