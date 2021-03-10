У поліції за хабар видавали дозволи на зброю: встановили понад 800 фактів

В Україні викрили схему незаконної видачі дозволів на зброю. Співробітники Національної поліції і працівники дозвільної системи видавали дозволи за хабар.

Щомісяця учасники схеми видавали понад 200 незаконних дозволів на зброю. Створив дану схему один з керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України. До неї входили працівники дозвільних систем в областях, а також працівники та власники магазинів із продажу зброї.

"Всупереч встановленому законом порядку вони оформляли і видавали дозволи на придбання і зберігання зброї різного типу, а також продовження термінів їх дії за "винагороду" в 5-10 тисяч гривень. Серед їхніх "клієнтів" були представники організованих злочинних угруповань, особи підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів", - повідомили в прокуратурі.

Слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв з гумовими кулями несмертельної дії.

"Правоохоронці одночасно провели більше 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників групи. Вилучені дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю і патрони до нього без дозволів", - додали правоохоронці.

За даним фактом повідомлено про підозру п'яти особам - одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, одному з керівників відділу контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи поліції в Донецькій області, працівнику відділу контролю за обігом зброї в Харківській області, а також засновнику та директору магазину зброї в Київській області Їм повідомили про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди за такі послуги (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"Нині проводиться перевірка законності видачі понад 2000 дозволів власникам зброї, у тому числі нагородної. Встановлюються інші особи, серед яких працівники Національної поліції та керівники та працівники відділів контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи в областях, які можуть бути причетні до злочину", - додали в прокуратурі.