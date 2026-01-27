Киберфронт войны: как СБУ сдерживает атаки России на критическую инфраструктуру

С начала полномасштабного вторжения России специалисты департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 14 тысяч масштабных кибератак, направленных против государственных органов и объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как сообщил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев в документальном фильме "Киберщит Украины", подразделение одновременно противодействует специализированным киберподразделениям РФ и связанным с ними хакерским группировкам, а также нейтрализует российские информационно-психологические операции, которые ведутся как против Украины, так и против государств-партнеров.
Карастелев отметил, что только в 2025 году киберспециалисты СБУ отразили более 3 тысяч атак. Большинство из них были направлены на вывод из строя цифровых сервисов или дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной сфер.
Подразделение СБУ также предотвращает проникновение врага в правительственные и военные сети, противодействует DDoS-атакам, фишинговым кампаниям, кибершпионажу и цифровому терроризму.
При этом, по словам Карастелева, СБУ не только обороняется, но и проводит активные операции во вражеском цифровом пространстве, детали которых пока не разглашаются.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия в конце 2025 года осуществила ряд кибератак на энергосектор Польши, из-за чего страна едва не осталась без электроэнергии.
По словам министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, в конце 2025 года произошло немало атак на польский энергетический сектор и ситуацию было трудно контролировать, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.
Россия продолжает активно осуществлять кибератаки в Европе. По информации Европейской комиссии, подобные операции происходят ежедневно и направлены прежде всего против объектов критической инфраструктуры, в частности энергетического сектора, банковской системы и сферы здравоохранения, а также имеют целью дестабилизацию общественных процессов.
Гибридную войну в киберпространстве Россия ведет и против Соединенных Штатов. В частности, в ноябре 2025 года в США зафиксировали российскую кибератаку, направленную на городскую инфраструктуру.
Хакерам удалось получить доступ к сетям американской инженерной компании, которая сотрудничает с подрядчиками в сферах водоснабжения, транспортных систем и служб экстренного реагирования.
В результате этой атаки злоумышленники завладели информацией о внутренних процессах компании, а также уровни доступа, связанные с управлением объектами критической инфраструктуры.