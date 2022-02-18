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За кібератакою на Україну стоїть Росія, - Білий дім

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер заявила, що за DDoS-кібераткою на банки і державні сайти України стоїть Росія. Вона додала, що російські хакери збирали розвідані для підготовки масштабної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

"Ми вважаємо, що російський уряд несе відповідальність за широкомасштабні кібератаки на українські банки на цьому тижні", - заявила Нойбергер.

За її словами, США мають інформацію, яка пов'язує інфраструктуру російської розвідки з великим обсягом даних, що передавалися на IP-адреси і домени в Україні. Вона уточнила, що російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі, щоб зібрати розвіддані і підготувати ґрунт для масштабної кібератаки.

Нойбергер додала, що США надали допомогу Україні в ліквідації наслідків DDoS-атаки. В результаті вплив хакерів на українські банківські державні структури виявився обмеженим.

Нагадаємо, 15 лютого на Україну була здійснена найбільша в історії країни DDoS-атака. Вона продовжилася і на наступний день.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій викрив фейк про DDoS-атаці на банки і державні сайти України.

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Сполучені Штати АмерикиКібератакаВторгнення Росії до України