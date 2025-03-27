Кибератака на "Укрзализныцю": как найти свой билет и получить возврат денег

Если вы приобрели билет до кибератаки 22 марта 2025 года, попробуйте найти его в своей электронной почте. Письмо от "Укрзализныци" с PDF-билетом должно было прийти на вашу почту, если вы указывали ее в профиле приложения. Также проверьте папку "спам" - иногда билеты могут попадать туда.

Если письма с билетом на почте все же не было, приходите на поезд по крайней мере за 20 минут до отправления. Проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты:

запись в банковском приложении;

квитанция об оплате.

Как вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет

Чтобы вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет надо заполнить заявку на возврат.

"Вернуть билет можно не позднее чем за 1 час до отправления", - отметили в компании.

В то же время, в "Укрзализныце" объяснили, что если пассажир резервировал средства для автоматической покупки, а билет из-за кибератаки так и не поступил то стоит заполнить другую заявку на возврат. Время возврата зависит от вашего банка и может длиться до 30 банковских дней.

Если покупали билет 27 марта

Если во время оплаты произошел сбой - деньги сняло, а билет не поступил:

подождите 5-10 минут и проверьте почту;

если билета все еще нет, опишите проблему через приложение в разделе "Обратная связь";

вам либо пришлют билет, либо вернут деньги.

"Мы делаем все возможное, чтобы быстро минимизировать последствия сбоев после восстановления систем", - отметили в компании.

В то же время "Укрзализныця" отметила, что по всем другим вопросам пассажирам следует обращаться на их резервную электронную почту: service@uz.com.ua.