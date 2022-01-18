Кібератака на Україну. Стали відомі нові подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку .

"На цей момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft, для знищення даних, зафіксовано в декількох установах, що стали жертвами атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що дейфейс (Заміна інформації, що відображається) сайтів атакованих держорганів і знищення даних за допомогою вайпера - це складові однієї кібератаки. Вона була спрямована на нанесення максимальною шкоди державним електронним ресурсам.