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Кібератака на Україну. Стали відомі нові подробиці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Розслідування кібератаки на державні сайти України, яка сталася 14 січня, триває. Державна служба спеціального зв'язку опублікувала нові подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.

"На цей момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft, для знищення даних, зафіксовано в декількох установах, що стали жертвами атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що дейфейс (Заміна інформації, що відображається) сайтів атакованих держорганів і знищення даних за допомогою вайпера - це складові однієї кібератаки. Вона була спрямована на нанесення максимальною шкоди державним електронним ресурсам.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня більш як 70 державних сайтів і ресурсів перестали працювати через кібератаку.

Відзначимо, через три дні майже всі атаковані сайти відновили роботу, однак на них тривали DDoS-атаки.

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