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Кібератака на Україну: майже всі сайти відновили роботу, але на них йдуть DDOS-атаки

Автор: Дмитро Левицький

Майже всі державні сайти, які постраждали від кібератаки, що сталася минулої п'ятниці, відновили свою роботу. Крім того, з п'ятниці на деякі з постраждалих державних інформаційних ресурсів йдуть DDOS-атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Наразі продовжується розслідування кібератаки, а також ведеться робота над відновленням решти державних ресурсів. Зокрема, перевіряється версія щодо використання програми-вайпера, що знищує дані.

"Вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - зазначили в Держспецзв'язку.

Як зазначили в службі, зараз відпрацьовується версія щодо supply chain attack з використанням вразливостей OctoberCMS та Log4j.

"Також, починаючи з п'ятниці, фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів з метою достовірного встановлення джерела походження атаки", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю понад 70 державних сайтів та ресурсів перестали працювати через кібератаку.

А сьогодні стало відомо про нові кібератаки, зокрема на форум Prozzoro та один з київських судів.

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