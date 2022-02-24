Кібератака на Україну і облога Apple Store: головне зі світу технологій за 23 лютого
На Україну здійснили чергову масову DDoS-атаку. Тим часом в Амстердамі озброєний злочинець захопив магазин Apple, а підприємця Ілона Маска побоюються впускати в Білий дім.
Про головні новини зі світу технологій за 23 лютого - у матеріалі РБК-Україна.
Чергову DDoS-атаку здійснили на Україну
DDoS-атака на Україну почалася приблизно о 16:00 за київським часом. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, під час кібератаки спостерігалися проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, а також Міністерства закордонних справ.
"Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку. Інші сайти ефективно протистоять атаці й працюють в нормальному режимі", - повідомили в ДСЗІ.
Водночас команда "Дія" знову з легкістю відбила атаку і продовжила стабільну роботу.
Як отримати доступ до додаткового вмісту Netflix
Netflix має безліч додаткового контенту, який обмежений для деяких користувачів через їх місцеперебування.
РБК-Україна розповіло, як завдяки додатку ZenMate VPN обійти вищезгадані обмеження. Також видання пояснило, як правильно користуватися розширенням і які переваги воно може надати.
В Амстердамі озброєний чоловік захопив магазин Apple Store
В Амстердамі стався збройний грабіж Apple Store. Зловмисник взяв у заручники співробітників магазину, а також погрожував нібито вибухівкою.
Історія закінчилася для злочинця досить драматично. Внаслідок погоні за одним із заручників - на зловмисника наїхала поліцейська машина. Після затримання його відправили в лікарню, а "вибухівка" виявилася фальшивою.
Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi
Люди часто нехтують своїм захистом під час підключень до загальнодоступних мереж Wi-Fi. Водночас вони стають уразливі для хакерів, які з легкістю можуть їх обдурити.
У кіберполіції пояснили чому слід уникати публічних мереж і віддавати перевагу інтернету від мобільних операторів. Також дали пару слушних порад стосовно того, чого не слід робити, якщо вам все ж довелося підключитися до загальнодоступної мережі Wi-Fi.
Ілона Маска побоюються впускати в Білий дім
Чиновники США побоюються запрошувати підприємця Ілона Маска в Білий дім через його недавні конфлікти з президентом Джо Байденом.
Річ у тім, що глава Штатів неодноразово ігнорував досягнення компанії Tesla під час своїх публічних заяв. Втім, Маска найбільше зачіпало те, що Байден називав саме GM і Ford найбільшими виробниками електромобілів в Америці, що не відповідає правді.
"Байден демонстративно ігнорував Tesla на кожному кроці й помилково заявляв громадськості, що GM лідирує в індустрії електромобілів, хоча насправді Tesla виробила понад 300 000 електромобілів в минулому кварталі, а GM виробила 26", - заявив Маск.