Кібератака призвела до закриття найбільшого паливного трубопроводу в США

Оператор паливних трубопроводів Colonial Pipeline закрив всю свою мережу через кібератаку в п'ятницю. Цей трубопровід є джерелом майже половини постачань палива на східне узбережжя США.

Цей інцидент є однією з найбільш руйнівних операцій з викупу цифрових засобів, про які коли-небудь повідомлялося, і привернув увагу до того, наскільки вразлива енергетична інфраструктура США для хакерів. Тривале відключення лінії викличе різкий стрибок цін на бензонасоси перед піковим літнім сезоном, що може завдати удару по споживачах США та економіці.

Компанія заявила, що припинила свою діяльність після того, як в п'ятницю дізналася про кібератаку з боку вимагачів. Поки невідомо, як довго трубопроводи будуть закриті.

Уряд США оголосив про початок розслідування. При цьому, деякі чиновники вже заявили, що хакери є професійною кіберзлочинною групою. Уряд намагається допомогти компанії відновити операції та запобігти перебоям в поставках.

Зараз слідчі вивчають групу під назвою "DarkSide". Про них відомо, що хакери групи використовують програми-вимагачі й не атакують цілі в пострадянських державах.

Colonial заявила, що найняла фірму з кібербезпеки для допомоги в розслідуванні та зв'язалася з правоохоронними й федеральними агентствами.