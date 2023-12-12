Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Правоохранители допускают, что за атакой может стоять страна-агрессор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в комментарии для СМИ.
Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:
Как стало известно, одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.
Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки.
Вместе с тем, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.
Напомним, что сегодня произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Причиной тому является хакерская атака.
В результате большого сбоя в "Киевстар" по всей стране абоненты фиксируют отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа к интернету.
Вместе с тем сбой в "Киевстар" привел и к другим проблемам в разных уголках страны, связанных с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также банкоматов. В частности, о проблемах предупредили в ПриватБанке и Ощадбанке.
Заметим, что пока в компании не берутся оценивать, сколько времени может занять возобновление работы оператора.
Подробнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".
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