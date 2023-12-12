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Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ

Фото: СБУ возбудила уголовное дело из-за кибератаки на "Киевстар" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Правоохранители допускают, что за атакой может стоять страна-агрессор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в комментарии для СМИ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Как стало известно, одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки.

Вместе с тем, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Сбой в "Киевстар" из-за хакерской атаки

Напомним, что сегодня произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Причиной тому является хакерская атака.

В результате большого сбоя в "Киевстар" по всей стране абоненты фиксируют отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа к интернету.

Вместе с тем сбой в "Киевстар" привел и к другим проблемам в разных уголках страны, связанных с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также банкоматов. В частности, о проблемах предупредили в ПриватБанке и Ощадбанке.

Заметим, что пока в компании не берутся оценивать, сколько времени может занять возобновление работы оператора.

Подробнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".

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КиевстарСлужба безопасности Украины