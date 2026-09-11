Для кибератак на Украину россияне пытались использовать Claude, - Anthropic
Российские хакеры пытались использовать искусственный интеллект Claude от компании Anthropic для проведения кибератак против украинского правительства, военных и дипломатических структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компания Anthropic обнародовала отчет Threat Intelligence, в котором задокументировала злоупотребление своими технологиями искусственного интеллекта за последние восемь месяцев.
По данным разработчиков, злоумышленники активнее используют ИИ для организации кибератак, оставляя людям только функцию надзирателей.
Как хакеры атаковали Украину
Поддерживаемая государством-агрессоркой хакерская группа использовала модели Claude почти на каждом этапе своих операций. Они проводили фишинговые рассылки, перехватывали данные Wi-Fi в отелях и получали доступ к аккаунтам в WhatsApp.
Все эти атаки были направлены против должностных лиц правительственного, военного и дипломатического секторов Украины.
Используя возможности ИИ, злоумышленники создали систему, которая автоматически обнаруживала блокировку вредоносного кода антивирусами и переписывала его, пока он не становился "невидимым" для средств защиты.
Аналитики отмечают, что тактика этой группы отвечает деятельности российской группировки Midnight Blizzard, связываемой со Службой внешней разведки РФ.
Не только хакерство, но и оружие и утечка данных
Кроме кибератак на Украине компания обнаружила и другие угрозы:
- Разработка оружия - Пользователи из России, Китая и Йемена пытались использовать Claude для создания программного обеспечения для огнестрельного оружия, ракет, боевых беспилотников и систем наведения.
- Попытки разработки биооружия - Специалисты заблокировали несколько аккаунтов, где исследователи пытались спланировать эксперименты по адаптации млекопитающих к птичьему гриппу.
- Атаки на китайских конкурентов - Семь китайских лабораторий (в частности Alibaba, Moonshot и DeepSeek) совершали массовые атаки, чтобы перехватить ответы Claude и использовать их для обучения собственным моделям ИИ.
Все обнаруженные аккаунты были заблокированы, а полученные данные использованы для усиления защиты продуктов Anthropic.
Российские хакеры атакуют Украину
Напомним, это не первый случай, когда российские хакеры используют технологические уязвимости для атак на украинские структуры.
Недавно киберпреступники из РФ нашли способ "ослепить" защиту искусственного интеллекта во время атак на украинские организации.
Техника под названием GuardBreaker заставляла языковые модели отказываться от проверки файлов, из-за чего российские хакеры "ломали" ИИ-защиту и оставляли вредоносное программное обеспечение незамеченным во время атак на энергетику и транспорт.
Кроме того, специалисты Google Threat Intelligence Group обнаружили шпионский .NET-бекдор STOCKSTAY.
С помощью этой программы российские хакеры атаковали правительственные структуры и военные ведомства Украины, а также европейские дипломатические учреждения, маскируя вирус под легитимные утилиты.