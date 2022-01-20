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Кіберагресія - один з головних інструментів РФ по дестабілізації України, - Данілов

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Київ, Четвер 20 січня 2022 19:12
Кіберагресія - один з головних інструментів РФ по дестабілізації України, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав кібератаки проти України головним інструментом Росії для дестабілізації країни. Протистояти російській агресії в кіберпросторі можна тільки за умови злагодженої роботи всіх держструктур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу апарату РНБО.

"Для Росії сьогодні внутрішня дестабілізація нашої країни-питання номер один, і кіберагресія тут є одним з ключових інструментів", - сказав Данілов, відкриваючи засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Секретар РНБО підкреслив, що головне завдання - запобігти кібератакам. Для цього, за його словами, важлива злагоджена спільна робота всіх державних структур.

У ході засідання були представлені доповіді голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя, заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка та першого заступника голови Національної поліції Михайла Кузнєцова про результати локалізації кібератак 14 січня 2022 року на державні сайти.

Також були заслухані пропозиції щодо вдосконалення захисту сайтів держструктур від кібератак. Подробиці в апараті РНБО не розкрили.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня на державні сайти України була здійснена масштабна кібератака.

Як заявили в Держспецзв'язку, вона стала найпотужнішою за останні чотири роки.

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РНБО Олексій Данілов
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