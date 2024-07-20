Какие водительские документы нужно обменять при изменении персональных данных: объяснения МВД

Как отмечают в ведомстве, при личном обращении в сервисный центр МВД с собой нужно иметь:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке - ред.);

удостоверение водителя, подлежащего обмену;

медицинская справка (во время действия военного положения не обязательна - ред.).

В сервисном центре МВД администратор сфотографирует человека на документ и выдаст новое водительское удостоверение. Стоимость обмена около 572 грн., без учета банковской комиссии.

Фото: графика порядка действий обмена водительского удостоверения при изменении персональных данных (hsc.gov.ua)

Также обменять водительские права в связи с изменением персональных данных можно онлайн через Кабинет водителя. В главном сервисном центре МВД объясняют, что для этого нужно авторизоваться, заполнить все необходимые поля и скачать скан-копии документа, подтверждающего личность и документа, подтверждающего изменение личных данных.

Отмечается, что новое водительское удостоверение заказчик может забрать в сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты", или курьером по указанному адресу. При заказе онлайн-услуги предусмотрено до 3 рабочих дней для рассмотрения заявки, логистические услуги предоставляются отдельно.

В ведомстве отмечают, что ориентировочная стоимость услуги составляет 572 гривен за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 гривен за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.

Вариант онлайн заказа подходит для владельцев водительского удостоверения, фото которого отображается в Кабинете водителя, и есть все данные в электронном реестре. В противном случае, нужно обращаться в сервисный центр МВД лично.

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации ТС, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Фото: графика действий при обмене свидетельства о регистрации транспортного средства при изменении персональных данных (hsc.gov.ua)

В то же время, отмечается, что при перерегистрации транспортного средства в связи с изменением персональных данных не нужно проходить экспертный осмотр или заменять номерные знаки. Владелец получает новый бланк свидетельства регистрации транспортного средства.