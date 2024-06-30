Водительские права без проблем: как сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД

У кандидата в водители есть два варианта, как освоить теоретическую часть: в аккредитованной автошколе или самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Если будущий водитель осваивает материал самостоятельно, он должен изучить правила дорожного движения и другие вопросы согласно Типовой учебной программы подготовки и переподготовки водителей.

Для проверки изученных знаний можно воспользоваться онлайн-тренажером правил дорожного движения.

После этого будущий водитель должен сдать теоретический экзамен: взять талон на сдачу теоретического экзамена онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД.

Экзамен проводится в специально оборудованном классе. Компьютеры защищены программой DLP, что делает невозможным посторонний доступ. В помещении установлены видеокамеры.

За 20 минут нужно дать ответ на 20 вопросов, при этом допускается только две ошибки.

Если будущему водителю не удалось сдали теоретический экзамен, то следующая попытка сдать будет возможна не ранее, чем через 10 дней.

В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение.