Какие ракеты Украина успешно сбивает, а какие не может: объяснение Игната
С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты запускают по территории нашего государства сотни ракет. С некоторыми видами российского вооружения ПВО успешно справляется, но есть и те ракеты, которые противовоздушная оборона сбить не может.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната 24 каналу.
По словам Игната, на данный момент Украина может сбивать те типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами Бук-М1 и С-300, которые есть у нас на вооружении. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.
Так, Украина может сбивать такие ракеты:
- "Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования,
- Х-101/Х-555/Х-55 - крылатые ракеты воздушного базирования,
- Р-500 (9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра"),
- Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля",
- Х-35 - противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
Вместе с тем, Игнат перечислил ракеты, которые украинская ПВО сбить не может. В частности, это:
- "Искандер-М" - баллистические ракеты 9М723,
- ракеты РСЗО, например "Смерч",
- зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров,
- Х-22,
- Р-800 "Оникс",
- Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности,
- гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К.
Ранее мы сообщали, что Россия ведет переговоры с несколькими странами по поставке ей разных видов боеприпасов и вооружения, в частности баллистических ракет.
Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что для залпа в 60-70 высокоточных ракет России нужно полтора месяца.