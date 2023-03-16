Какие ракеты Украина успешно сбивает, а какие не может: объяснение Игната

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты запускают по территории нашего государства сотни ракет. С некоторыми видами российского вооружения ПВО успешно справляется, но есть и те ракеты, которые противовоздушная оборона сбить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната 24 каналу .

По словам Игната, на данный момент Украина может сбивать те типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами Бук-М1 и С-300, которые есть у нас на вооружении. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.

Так, Украина может сбивать такие ракеты:

"Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования,

Х-101/Х-555/Х-55 - крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра"),

Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 - противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Вместе с тем, Игнат перечислил ракеты, которые украинская ПВО сбить не может. В частности, это: