Какие вакансии в армии наиболее популярны и сколько людей на них отзываются

Какие направления самые популярные в армии

По словам Грезева, больше всего людей нужно пехоте, то есть запрос на пехоту на первом месте. На втором месте расположены профессии, относящиеся к медицинской специальности.

На третьем месте по количеству вакансий штабные должности, на четвертом - все, что касается транспортировки.

Пятое место делят вакансии в IT и сфера беспилотных систем.

"Но стоит заметить, что если говорить об IT, то за одной вакансией, как правило, одна должность. Все, что касается боевых специальностей, медицинских, за каждой вакансией может быть много должностей. То есть если есть вакансия оператор дрона, то большая вероятность, что ищут не одного человека, а 10-15", - объясняет Владислав.

Он отмечает, что количество должностей, стоящих за одной вакансией, является секретной информацией. Ее нельзя ни раскрывать, ни публиковать, потому что таким образом будет раскрыта укомплектованность подразделений.

Сколько людей отзываются на вакансию

"У нас опять же конкурируют штабные должности (в среднем 53 отзыва) и IT (в среднем 78 отзывов). У них примерно одинаковое количество отзывов за все время нашей работы", - делится Владислав Грезев.

Вторую позицию по количеству отзывов занимают должности, связанные с БПЛА (в среднем 34 отзыва), после них популярность имеет пресс-служба (в среднем 90 отзывов).

Далее статистика такова по отзывам такая:

категория "другое" (например, повара)

транспортные вакансии

медицинские вакансии

разведка на земле

пехота

Важно отметить, что количество отзывов коррелирует с количеством вакансий.

"Меньше всего отзывов мы имеем по специальности авиация, но в частности, потому что там всего 16 вакансий. За все время нашей деятельности там 400 человек откликнулись", - приводит пример Грезев.

В общем, сложно отследить динамику заинтересованности в рекрутинге, поскольку среднее количество отзывов на одну вакансию не показывает реальную ситуацию.

"Может быть такое, что за одной вакансией есть одна должность. Может быть больше, зависит. То есть 100% на каждую вакансию куча должностей, потому что нужны специалисты, которые могут управлять разными средствами, бронированными, вести огонь и т. д", - объясняет основатель рекрутингового агентства.