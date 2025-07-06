Какие продукты нельзя брать на пляж, чтобы потом не попасть в больницу

Пляжный сезон - время для отдыха и восстановления сил, а не для борьбы с пищевыми отравлениями. Поэтому стоит знать, что лучше не брать на пляж из продуктов, чтобы не отравиться.
РБК-Украина рассказывает, какую еду лучше оставить дома и не брать на пляж.
Список продуктов, которые категорически не рекомендуется брать на пляж, возглавляют те, что требуют строгого температурного режима хранения.
Вареные колбасы, сосиски, сардельки
Эти продукты являются прекрасной питательной средой для бактерий. Даже несколько часов на жаре могут привести к накоплению токсинов, вызывающих острое пищевое отравление.
Паштеты и мясные рулеты:
Благодаря своей структуре и способу приготовления, они еще более уязвимы к бактериальному загрязнению и быстрой порче.
Отварное мясо или курица
Хотя кажется, что приготовленная пища безопасна, белковые продукты, особенно мясо птицы, быстро портятся без надлежащего охлаждения, превращаясь в рассадник сальмонеллы и других опасных бактерий.
Творожные массы, йогурты с наполнителями, десерты на основе молока и сливок
Эти продукты имеют очень короткий срок хранения и совершенно не приспособлены к транспортировке без холодильника. Лактобактерии, содержащиеся в них, при высоких температурах начинают активно развиваться, но не всегда в правильном направлении, что приводит к быстрому прокисанию и размножению патогенных микроорганизмов.
Свежее молоко
Даже в закрытой упаковке, молоко быстро скисает на жаре.
Пирожные, торты, рулеты с белковым, заварным или сливочным кремом
Крем - это идеальная среда для размножения стафилококков и сальмонеллы. Достаточно нескольких часов, чтобы даже самое свежее пирожное стало источником серьезного отравления с тошнотой, рвотой, диареей и высокой температурой.
Эклеры, профитроли, наполеоны:
Это именно те сладости, которые чаще всего вызывают пищевые инфекции в жару.
Оливье, селедка под шубой, винегрет
Даже если салат был свежеприготовленным, майонез или сметана создают питательную среду для бактерий. Овощи и другие ингредиенты, смешанные с заправкой, начинают портиться в разы быстрее, чем по отдельности.
Эти ингредиенты добавляют еще большего риска, поскольку яйца и морепродукты сами по себе очень быстро портятся.
Вареные яйца
Хотя вареные яйца кажутся безопасными, на жаре они быстро становятся опасными. Даже в скорлупе они могут быть источником сальмонеллы, а без нее - тем более. Лучше избегать их на пляже.
Вяленая, копченая, соленая рыба
Несмотря на то, что они часто кажутся "устойчивыми" к жаре, эти продукты также имеют риск порчи, особенно если они хранились ненадлежащим образом или были изготовлены с нарушениями технологии. На жаре риск значительно возрастает.
Приготовленные морепродукты (креветки, мидии)
Без надлежащего охлаждения они портятся чрезвычайно быстро и могут вызвать тяжелое отравление.
Чтобы ваш пляжный отдых был безопасным и приятным, выберите продукты, которые хорошо переносят высокие температуры:
Свежие фрукты и ягоды (кроме нежных и очень сочных)
Яблоки, груши, апельсины, мандарины, вымытые черешни (в небольших количествах, если нет противопоказаний), виноград. Выбирайте те, которые имеют крепкую кожуру и не мнутся.
Овощи
Огурцы, помидоры черри, морковь, сладкий перец. Они освежают и легко усваиваются.
Сухофрукты и орехи
Отличный источник энергии, не портятся на жаре.
Хлебцы, сухое печенье, крекеры
Не содержат молочных и кремовых составляющих.
Бутилированная вода: Всегда берите с собой достаточно питьевой воды. Она должна быть в герметичной упаковке.
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В материале использованы следующие источники: советы врачей Минздрава, Госпродпотребслужба, Eat this, not That.