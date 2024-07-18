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На заметку мужчинам. Какие консульские услуги можно получить даже без военного билета

Какие услуги доступны без военного билета за границей (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко, Катерина Гончарова

Военнообязанные украинцы, которые находятся за рубежом, для получения консульских услуг должны предоставить свой военный билет. Но некоторые услуги можно получить даже без этого документа.

РБК-Украина расспросила адвоката, заместителя управляющего партнера адвокатского объединения "Актум" Наталью Коровину, какие услуги будут доступны для военнообязанных украинцев за границей даже без военного билета.

Что нужно знать об ограничениях в предоставлении консульских услуг

Украинцы в возрасте 18-60 лет за границей для получения консульских услуг могут предоставить военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД).

"Бумажный документ можно было подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - объясняет адвокат.

Для определенных категорий лиц есть исключения при получении консульских услуг, а именно при:

  • оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину

  • совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства

  • совершении нотариальных действий по вопросам оформления наследия

  • совершении действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей

Добавим, что, по словам министра юстиции Дениса Малюска, в дальнейшем ограничения будут усиливаться: "отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться".

Какие услуги недоступны без военного билета на территории Украины

"Военные документы для мужчин были необходимы всегда, это: военный билет, удостоверение о приписке к призывному участку т. н. "приписное", временное удостоверение военнообязанного. Сейчас военно-учетный документ - самый главный документ для мужчин, граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - рассказывает адвокат.

Законодательство Украины предусматривает определенные ограничения для военнообязанных граждан, которые не имеют ВУД.

Какие услуги недоступны без военного билета:

  • невозможно изменить зарегистрированное место жительства (регистрация/снятие с места жительства)

  • невозможно трудоустроиться  

  • невозможно поступить в учебное заведение

  • невозможно оформить инвалидность

  • невозможно выехать за пределы Украины - из   17 июля 2024 года, по ЗУ, при пересечении границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины

"Также основанием для отказа для выезда за границу будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица в розыск Национальной полицией. В таких случаях на место будут вызывать полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК и СП", - говорит Коровина.

Военнообязанные, имеющие право на пересечение границы через отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, должны иметь в ВУД информацию о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справку по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.

Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.

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