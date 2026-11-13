Какие прибавки к пенсии могут получить ветераны: суммы и условия в 2026 году

Какие доплаты предусмотрены ветеранам

Участники боевых действий (УБД) ежемесячно получают прибавку к пенсии. Она составляет 25% от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот минимум равен 2 595 гривнам, так что доплата - почти 650 гривен ежемесячно.

Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают целевую помощь. Она составляет 40 гривен в месяц.

Также государство гарантирует минимальную пенсию защитникам с инвалидностью в результате войны. По данным ПФУ, в 2026 году это 6197 гривен. В прошлом году минимальная сумма составила 5528 гривен.

Пенсию сохраняют и тогда, когда ветеран возвращается на службу. Если пенсионер снова идет в ВСУ по контракту или во время мобилизации, выплаты не прекращают. После завершения службы Пенсионный фонд перечислит пенсию с учетом дополнительного стажа и выслуг лет.

Когда можно уйти на пенсию и что для этого нужно

УБД имеют право выйти на пенсию раньше других. Мужчины могут оформить ее с 55 лет при условии не менее 25 лет страхового стажа. Женщинам такая возможность доступна с 50 лет, если стаж составляет не менее 20 лет.

Чтобы оформить пенсию и получить все надбавки, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, документы о стаже, удостоверения УБД и другие бумаги, подтверждающие участие в защите государства.

Напомним, что пенсионерам от 70 лет ежемесячно доплачивают за возраст.

Это 300, 456 или 570 гривен в зависимости от возраста, а начисляют их автоматически.