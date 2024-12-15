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Как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине: разъяснение НСЗУ

Воскресенье 15 декабря 2024 23:07
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Как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине: разъяснение НСЗУ Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как получить направление на МРТ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине МРТ головного мозга назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Для такой диагностики пациенту предоставляется направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф", - рассказали в НСЗУ.

Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:

  • наличие направления;
  • поиск медучреждения;
  • запись на обследование.

Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.

Узнать адрес и контакты учреждений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет:

  • оператор контакт-центра по телефону 16-77;
  • также вы можете найти такие заведения на сайте НСЗУ.

Ранее РБК-Украина писало о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

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