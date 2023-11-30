Какие кроссоверы появятся на украинском рынке: самые ожидаемые новинки 2024 года

В нашем обзоре нашлось место и обновленным автомобилям, которые покажут нам после фейслифтинга, и совершенно новым моделям – all new, как говорят на презентациях сами производители.

Volkswagen Тиguan

Полностью новая модель, представленная миру этой осенью, будет на 3 см длиннее, с увеличенным салоном и багажником. По данным официального импортера, новинка будет выпускаться с бензиновыми (1,5 л и 2,0 л) и дизельными двигателями (2,0 л), а также в гибридной конфигурации с возможностью подзарядки от розетки. Для мощных двигателей доступна трансмиссия 4х4, а все коробки будут исключительно переселективными DSG на 6 и 7 ступеней. Гибрид может проехать на чисто электрическом приводе 100 км. С точки зрения конструкции, новый Tiguan использует новейшую техническую платформу MQB Evo, которая уже опробована на пятнадцати других моделях VAG.

Новинки от Nissan

Популярная в Украине японская марка обещает в следующем году привести нам сразу несколько обновленных моделей, среди которых кроссоверы Juke и Qashqai. Как рассказали нам в украинском представительстве Nissan, обе модели получат новую технологическую оснастку и новейшие версии мультимедийных систем в салоне. Также изменится наполнение комплектаций согласно пожеланиям клиентов, в том числе украинских. Более подробную информацию о новинках и дате, когда они появятся на украинском рынке, представители Nissan в нашей стране обещают сообщить ближе к началу продаж.

Porsche Cayenne GTS

Эту машину еще никто не видел, но в украинском представительстве компании нас заверили, что она точно будет, потому что без версии GTS линейка Cayenne остается неполной. Как это принято у "Порше", машина с таким буквенным индексом заточена под скоростную езду по автотрассам в гоночной манере. Имея в виду характеристики топовой, более мощной модели Cayenne Turbo, от GTS следует ожидать мощности в районе 600 л.с., безбожно "поджатой" и заниженной подвески и как минимум 21-х колесных дисков, через которые должны просвечивать красные тормозные суппорты.

Mazda CX-5

Японская компания вторично обновила свой успешный "средний" кроссовер CX5. Как сообщил нам официальный импортер Mazda в Украине, главной изюминкой CX-5 образца 2024 года будет новая медиасистема. В ней появится функционал беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple Car Play, и в доступных местах теперь будет несколько портов USB-C. Все комплектации получат систему старт – стоп (ее фирменное название – i-Stop), причем заявлено, что благодаря ей самый большой двигатель модели снизит аппетит на 750 грамм на каждые 100 км. Также стоит упомянуть свежую цветовую палитру и особую отделку решетки радиатора, предусмотренную для топовых версий.

Новинки от Peugeot

В следующем году импортер Peugeot привезет в украинские автосалоны два обновленных кроссовера – компактный 2008 и более почтенный е-3008. Меньший из "львят" стал совсем похож на Peugeot 508, получив вертикальные ходовые огни в стилистике трех "когтей" и задние светбоблоки в виде тройного "пунктира". Кроме того, стиль 2008-го формируют новые колесные диски размером от 16-ти до 18-ти дюймов и черные зеркала заднего вида. А у версии GT черной будет и крыша кузова. В салоне – фирменный Peugeot i-Cockpit с мультифункциональным рулем, цифровой приборной панелью на 10 дюймов и вторым 10-дюймовым сенсорным экраном. Машины с "механикой" будут иметь новый рычаг коробки с встроенным Grip Control.

Peugeot е-3008 будет предлагаться только в электрическом и гибридном исполнении. Снаружи кроссовер по сравнению с предшественником стал более легким и стремительным. Спереди решетка радиатора сливается с панелью кузова, и тут же по бокам присутствует культовая тема с светящимися "когтями". В салоне прописался изогнутый 21-дюймовый экран, компактное рулевое колесо с усеченными с двух сторон секторами. Автоматическая коробка передач управляется джойстиком, расположенным у руля.

Jeep Avenger e-Hybrid

По информации официального импортера, гибридная версия рожденного чисто электрическим Jeep Avenger непременно поступит на наш рынок в следующем году. Интересный снаружи, компактный кроссовер приводится в действие не менее интересным гибридным силовым агрегатом, который составляют 100-сильный бензиновый двигатель и 29-сильный электромотор. Есть возможность двигаться сугубо на электроприводе – например, во время парковки или “подтягивания” в городских пробках. Гибридный привод может рекуперировать излишнюю энергию при торможении и отдавать ее электроприводу для экономии горючего и улучшения динамики во время ускорений.

Skoda Kodiaq

Новое поколение и без того не старой модели выросло в длину более чем на 0,6 м, и массивная машина стала выглядеть еще солиднее. Салон остался все так же вместительным, 5- или 7-местным, и с большим багажником. В техническом плане новый "Кодяк" может похвастаться фольксвагеновской платформой MQB Evo, которая является самой свежей из всех разработок VAG. Показательно, что в гамме силовых агрегатов Kodiaq, кроме двух бензиновых турбомоторов и 2,0-литрового дизеля, есть сразу две гибридные установки – с так называемым “мягким” гибридом и плагин-гибридом со 100-километровой чисто электрической автономностью.

Если коротко

Отрадно, что, несмотря на массу разноплановых проблем, Украина не выпадает из большой автомобильной жизни: новейшие модели мирового автопрома должны попасть на наш рынок без существенных задержек. Относительно самих авто наблюдаем подтверждение глобальных трендов на электрификацию, хотя есть определенные сомнения, что украинский потребитель их массово поддержит. К счастью, все интересные модели имеют версии с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями. По крайней мере, сегмента кроссоверов это точно касается.