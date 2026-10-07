Какие ключевые риски несет ИИ на фронте: что говорят эксперты

Да, наибольший риск заключается в том, что алгоритм может ошибиться. В реальных боевых условиях изображение редко бывает идеальным: есть дым, пыль, плохая погода, поврежденная техника, нестандартные ракурсы, большое количество подобных объектов.

В таких условиях даже хорошо обученная модель может неправильно классифицировать цель, а последствия такой ошибки могут быть очень серьезными.

Еще один риск связан с тем, что противник тоже адаптируется. Если становится понятно, по каким признакам система распознает технику или людей, появляются попытки обмануть ее с помощью маскировки, макетов, изменения силуэта или других визуальных приемов.

Отдельный вопрос касается уровня контроля со стороны человека. Чем больше функций система выполняет автономно, тем важнее заранее определить, в каких пределах она может действовать самостоятельно и в какой момент решение должно оставаться за оператором.

Также остается юридический вопрос ответственности. Если автономная система совершила ошибку, нужно четко понимать, кто именно отвечает за последствия: разработчик, производитель, оператор или командование.