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Какие ключевые риски несет ИИ на фронте: что говорят эксперты

11:54 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Какие ключевые риски несет ИИ на фронте: что говорят эксперты Фото: эксперты назвали ключевые риски ИИ на фронте (mod.gov.ua)
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Несмотря на высокую эффективность, массовое внедрение военного ИИ создает серьезные вызовы как для противника, так и для применяющей его стороны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ".

Да, наибольший риск заключается в том, что алгоритм может ошибиться. В реальных боевых условиях изображение редко бывает идеальным: есть дым, пыль, плохая погода, поврежденная техника, нестандартные ракурсы, большое количество подобных объектов.

В таких условиях даже хорошо обученная модель может неправильно классифицировать цель, а последствия такой ошибки могут быть очень серьезными.

Еще один риск связан с тем, что противник тоже адаптируется. Если становится понятно, по каким признакам система распознает технику или людей, появляются попытки обмануть ее с помощью маскировки, макетов, изменения силуэта или других визуальных приемов.

Отдельный вопрос касается уровня контроля со стороны человека. Чем больше функций система выполняет автономно, тем важнее заранее определить, в каких пределах она может действовать самостоятельно и в какой момент решение должно оставаться за оператором.

Также остается юридический вопрос ответственности. Если автономная система совершила ошибку, нужно четко понимать, кто именно отвечает за последствия: разработчик, производитель, оператор или командование.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уже применяют более 70 различных систем, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения враждебных целей.

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