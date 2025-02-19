Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, - ответ главы Европарламента

Роберта Метсола заявила, что Европа готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, даже если США не смогут сделать то же самое. Она подчеркнула, что ЕС уже мобилизовал 48,5 миллиарда евро на военную помощь и продолжает укреплять обороноспособность Украины.

По ее словам, ключевым приоритетом является усиление оборонных возможностей ЕС, в частности интеграция 27 армий стран-членов для лучшей координации и повышения эффективности. Уже передано более миллиона боеприпасов, обучено 75 000 украинских военных, а также рассматривается использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Метсола подчеркнула, что ситуация требует постоянного пересмотра, и ЕС готов расширять гарантии безопасности. Она отметила, что а Европа должна действовать решительно, укрепляя оборонное сотрудничество с Украиной.

"Итак, мы уже действуем, но, конечно, должны оценивать ситуацию и быть готовыми предоставить все необходимые гарантии безопасности, чтобы обеспечить длительный мир", - подчеркнула она.