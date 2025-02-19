ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, - ответ главы Европарламента

Среда 19 февраля 2025 09:05
UA EN RU
Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, - ответ главы Европарламента Фото: Председатель Европарламента Роберта Метсола (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

ЕС продолжает усиливать поддержку Украины. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа готова предоставлять Украине гарантии безопасности.

Ответы на эти вопросы - в интервью главы Европарламента Роберты Метсолы для РБК-Украина.

Роберта Метсола заявила, что Европа готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, даже если США не смогут сделать то же самое. Она подчеркнула, что ЕС уже мобилизовал 48,5 миллиарда евро на военную помощь и продолжает укреплять обороноспособность Украины.

По ее словам, ключевым приоритетом является усиление оборонных возможностей ЕС, в частности интеграция 27 армий стран-членов для лучшей координации и повышения эффективности. Уже передано более миллиона боеприпасов, обучено 75 000 украинских военных, а также рассматривается использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Метсола подчеркнула, что ситуация требует постоянного пересмотра, и ЕС готов расширять гарантии безопасности. Она отметила, что а Европа должна действовать решительно, укрепляя оборонное сотрудничество с Украиной.

"Итак, мы уже действуем, но, конечно, должны оценивать ситуацию и быть готовыми предоставить все необходимые гарантии безопасности, чтобы обеспечить длительный мир", - подчеркнула она.

Напомним, что Европейские чиновники готовят новый большой пакет финансирования для обороны и поддержки Украины. Однако анонс расходов отложен до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать политических споров перед голосованием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света
Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света
DAILY
Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине