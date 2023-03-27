Уровень подделок гривневых банкнот упал втрое: каких выявили больше всего

Уровень подделок банкнот гривны по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. Чаще всего подделывают старые банкноты 500 и 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года - около 7,1 банкноты).

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах ЕС в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года - 12 банкнот).

Чаще всего в 2022 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);

200 грн (45% и 26% соответственно);

100 грн (8% и 2% соответственно).

Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.

Как следствие, по результатам мониторинга 2022 подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.

"Банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В частности, для защиты банкнот больших номиналов, которые чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам - очень сложно воспроизвести", - отметили в НБУ.