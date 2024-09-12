Какие специалисты нужны для работы в ВСУ. Названы наиболее востребованные профессии

База вакансий на онлайн-платформах имеет около 10000 запросов.

"Качественный поиск дает классную конверсию: обратившийся человек, который пригоден к военной службе, может на самом деле найти для себя хорошую вакансию", - пояснил Бежевец.

Он назвал профессии в Силах обороны, которые пользуются наибольшим спросом, отметив, что еженедельно бывают всплески тех или иных должностей.

"Да, большое количество заявок было, например, на разведку. Отдельный период был, когда искали должности артиллеристы. Всегда актуальны - операторы БПЛА. Также пользуются спросом штабные должности, делопроизводители, ИТ-сфера", - сообщил Бежевец.

Должности в Силах обороны Украины

Украинским силам обороны нужны разные специалисты. Люди необходимы как в тылу, так и прифронтовых зонах и там, где ведутся активные боевые действия. Каждый может найти для себя то, в чем он может помочь войску больше всего.

К примеру, в настоящее время армия нуждается в специалистах для боевых должностей, в том числе водителях и связках, которые постоянно в дефиците. В тылу наиболее востребованными остаются делопроизводители и специалисты ИТ-сферы.

Важно отметить, что вакансии всегда есть в оборонных предприятиях, также работающих на победу Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывала о топ-вакансии в ВСУ, а также узнала средние зарплаты в соответствующих должностях.