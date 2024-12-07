Какие схемы телефонного мошенничества и как избежать обмана: объяснение полиции
Иллюстративное фото: в полиции рассказали о мошеннических схемах (Getty Images)
Украинцев предупредили о том, что в последнее время мошенники придумали ряд новых схем. Они используют для этого телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Как отметили в полиции, для того, чтобы не попасть в ловушку телефонных мошенников необходимо помнить простые правила:
- не воспринимайте слишком серьезно то, что вам говорят по телефону;
- никогда не делайте никаких поспешных действий, как бы вас не торопили;
- помните, что ни сотрудники банков, ни операторы мобильной связи, ни полицейские не просят предоставить персональные данные, им всегда нужно ваше личное присутствие;
- всегда проверяйте любую информацию, которая поступает в мессенджеры.
Вашему вниманию несколько популярных схем телефонного мошенничества:
- смс-сообщение о списании средств от банка;
- звонок от сотрудников службы безопасности банка или полиции;
- просьба прислать код подтверждения, или нажать специальную комбинацию на телефоне;
- звонят и бросают трубку;
- "кража" sim-карты;
- звонок "ваш родственник в беде".
Правоохранители советуют никому и никогда не сообщать свои персональные данные. А в случае, если вы, или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников - звоните по телефону 102.
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