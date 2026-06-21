Украина массово отправляет боевых роботов в "килзону", - Business Insider

Украина стремительно увеличивает количество наземных боевых роботов на фронте, возлагая на них все больше опасных задач. Беспилотные платформы доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и атакуют позиции российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Отмечается, что из-за плотного минного поля, артиллерийских обстрелов и массового использования дронов доставка грузов на передовую стала одной из самых рискованных миссий.

"Если вы посылаете водителя-человека доставлять такие вещи, существует огромная вероятность, что его убьют", - отметил командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Кушнеров.

Именно поэтому украинская армия все чаще использует наземные беспилотные платформы для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых.

Одним из производителей таких систем является украинская компания Ratel Robotics. Ее генеральный директор Тарас Остапчук рассказал, что первый робот компании, созданный в конце 2023 года, был фактически самоходной платформой с противотанковыми минами для нанесения ударов по вражеским целям.

Сегодня предприятие производит сотни беспилотных наземных машин ежемесячно.

Стоимость роботов составляет от 2 до 40 тысяч долларов в зависимости от размера и функций.

Современные платформы могут перевозить сотни килограммов грузов, эвакуировать раненых, устанавливать мины, запускать FPV-дроны и выполнять ударные миссии.

По данным издания, в первой половине 2026 года Украина заказала 25 тысяч наземных роботов - вдвое больше, чем за весь 2025 год. До конца года планируется изготовить 50 тысяч таких машин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что с начала года роботы украинского производства выполнили более 50 тысяч миссий.

По словам генерального директора государственной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, сегодня в Украине уже работают около 280 производителей, которые создают более 550 моделей наземных роботов.

"Мы не должны рисковать нашими солдатами. Все, что можно заменить дронами, мы заменяем дронами", - подчеркнул Гриценюк.

В то же время даже современные машины остаются уязвимыми на поле боя. По словам Кушнерова, вблизи линии фронта наземный робот обычно выдерживает лишь от пяти до десяти миссий.

Это потеря, которую Украина готова понести, если ей удастся спасти жизнь солдата.

Чтобы повысить живучесть техники, производители начали устанавливать противоосколочную броню, а также работают над системами защиты от FPV-дронов.

Украинские военные считают, что массовое использование дешевых беспилотных систем меняет саму природу войны.

Командир роты беспилотных систем полка "Кракен" с позывным "Грек" отметил, что роботы повышают "оперативную выносливость" армии, поскольку не устают и могут работать там, где риск для людей слишком высок.

Эксперты отмечают, что опыт Украины может стать важным уроком для других стран.

Исход будущих войн могут определять не только дорогостоящие высокотехнологичные системы, но и способность быстро производить большие партии относительно недорогих роботизированных платформ, которые можно легко заменить в случае их потери на поле боя.