У КМДА розповіли про оновлення столичних шкіл

Фото: оновлена школа (kyivcity.gov.ua)

Школа №151 уже майже 15 років очікувала на появу нового корпусу

Київ щороку збільшує фінансування оновлення шкільних закладів. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час інспекції середньої школи №151 у Голосіївському районі столиці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

"Маємо приклад нової сучасної школи з комфортними умовами навчання та розвитку. Починаючи від їдальні та кухні з новими поверхнями для готування і закінчуючи просторими коридорами – ми бачимо те, що має стати нормою для будь-якої школи Києва", – підкреслив Мондриївський.

Будівництво другого комплексу почалося ще у 2006 році, але вже наступного року виконання робіт призупинили. І тільки у 2017 році будівництво було відновлено.

За цей час до школи прибудували новий комплекс у якому вміщуються: їдальня з сучасним цехом для готування, актова зала, клас для танцювальних занять, спортивна зала та кабінети для навчання. Біля корпусу знаходиться новий спортивний стадіон зі штучним покриттям та біговими доріжками.

На 2020 рік у Голосіївському районі заплановано введення у дію ще одного об’єкту - реконструкції з прибудовою гімназії №59. Реконструкція будівлі гімназії серед іншого включає роботи з утеплення фасаду та фундаменту, заміну покрівлі з утепленням та заміну внутрішніх і зовнішніх мереж, що дозволить значно знизити втрати тепла та покращити показники енергозбереження. Варто зазначити, що цей заклад було побудовано у 1936 році.