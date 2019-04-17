В КГГА рассказали об обновлении столичных школ

Фото: обновленная школа (kyivcity.gov.ua)

Школа №151 уже почти 15 лет ждала появления нового корпуса

Киев ежегодно увеличивает финансирование обновления школьных учреждений. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время посещения средней школы №151 в Голосеевском районе столицы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Есть пример новой современной школы с комфортными условиями обучения и развития. Начиная от столовой и кухни с новыми поверхностями для готовки и заканчивая просторными коридорами – мы видим то, что должно стать нормой для любой школы Киева", – подчеркнул Мондриевский.

Строительство второго комплекса началось еще в 2006 году, но уже следующего года выполнение работ приостановили. И только в 2017 году строительство было возобновлено.

За это время к школе пристроили новый комплекс в котором помещаются: столовая с современным цехом для приготовления, актовый зал, класс для танцевальных занятий, спортивный зал и кабинеты для обучения. Возле корпуса находится новый спортивный стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками.

На 2020 год в Голосеевском районе запланировано введение в строй еще одного объекта - реконструкции с пристройкой гимназии №59. Реконструкция здания гимназии среди прочего включает работы по утеплению фасада и фундамента, замену кровли с утеплением и замену внутренних и наружных сетей, что позволит значительно снизить потери тепла и улучшить показатели энергосбережения. Стоит отметить, что это заведение было построено в 1936 году.