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Реалізація паркувальних майданчиків на аукціоні дозволить навести порядок в галузі, - КМДА

Новини » Транспорт    23.04.2019 - 13:57
Реалізація паркувальних майданчиків на аукціоні дозволить навести порядок в галузі, - КМДА
Фото: Дмитро Давтян (kyivcity.gov.ua)

У КМДА розповіли про продаж майданчиків під облаштування парковок

Продаж майданчиків під облаштування парковок - крок, який сприятиме наведенню порядку у паркувальному просторі столиці та благоустрою міста. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, коментуючи результати чергового аукціону з продажу на право експлуатації та облаштування майданчика, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

За його словами, у столиці понад рік тому розпочали у такий спосіб реалізовувати майданчики для майбутнього облаштування.

"Так, вдалося продати та облаштувати не так багато майданчиків, але охоплені всі райони, і зараз спеціалісти вивчають нові ділянки, потенційно придатні для цього. Важливо, щоб усі дотичні структури не просто із розумінням ставилися до бажання влади впорядкувати паркування, але й на практиці сприяли цьому", – підкреслив Давтян.

Він наголосив, що реальні кроки у знайденні, визначенні права власності та підготовка до продажу – завдання комплексне, і потребує такого ж підходу.

"Я сподіваюсь на об’єднання зусиль із колегами з департаментів і підприємств, бо насправді всі ми маємо одне завдання – комфортний для усіх категорій населення Київ", – підсумував заступник голови міськдержадміністрації.

Нагадаємо, з початку квітня реалізовано право експлуатації та облаштування майданчика на вул. Саксаганського. Також продали право облаштування майданчика на вул. Лінійній. Очікується підписання протоколу за результатами торгів щодо майданчику на вул. Порика. Разом із тим, триває прийом пропозицій стосовно парковки на просп. Науки (285 місць). Відповідний аукціон провели 18 квітня цього року.

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