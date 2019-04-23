Реализация парковок на аукционе позволит навести порядок в отрасли, - КГГА

Фото: Дмитрий Давтян (kyivcity.gov.ua)

В КГГА рассказали о продаже площадок под обустройство парковок

Продажа площадок под обустройство парковок - шаг, который будет способствовать наведению порядка в парковочном пространстве столицы и благоустройства города. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, комментируя результаты очередного аукциона по продаже на право эксплуатации и обустройства площадки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

По его словам, в столице более года назад начали таким образом реализовывать площадки для будущего обустройства.

"Так, удалось продать и обустроить не так много площадок, но охвачены все районы, и сейчас специалисты изучают новые участки, потенциально пригодные для этого. Важно, чтобы все соответствующие структуры не просто с пониманием относились к желанию власти упорядочить парковки, но и на практике способствовали этому", – подчеркнул Давтян.

Он отметил, что реальные шаги в нахождении, определении права собственности и подготовка к продаже – задача комплексная, и требует такого же подхода.

"Я надеюсь на объединение усилий с коллегами из департаментов и предприятий, потому что на самом деле все мы имеем одну задачу – комфортный для всех категорий населения Киев", – подытожил замглавы администрации.

Напомним, с начала апреля реализовано право эксплуатации и обустройства площадки на ул. Саксаганского. Также продали право обустройства площадки на ул. Линейной. Ожидается подписание протокола по результатам торгов по площадке на ул. Порика. Вместе с тем, продолжается прием предложений относительно парковки на ул. Науки (285 мест). Соответствующий аукцион провели 18 апреля этого года.