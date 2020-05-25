У КМДА розповіли, як з 1 червня послаблять карантин у Києві

У Києві з 1 червня планують відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри. Втім, лишаються закритими басейни, дитячі -юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також з 1 червня будуть зняти обмеження на відвідування міських кладовищ.

"З 1 червня за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри, окрім басейнів, дитячі -юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм", - заявив Кличко.

Також у перший день літа відновлять роботу заклади професійної технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра вийшла з карантину через послаблення карантинних обмежень в столиці.

Зазначимо, у Києві не пустили громадянина в метро в перший день роботи підземки.

Додамо, метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу.