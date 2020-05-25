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Києво-Печерська лавра вийшла з карантину

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 12:09
Києво-Печерська лавра вийшла з карантину
Фото: Києво-Печерська лавра (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проведення богослужінь відбуватиметься у рамках адаптивного карантину

Києва-Печерська лавра вийшла з карантину. Обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври були зняті з 25 травня 2020 року.

Про це повідомляє Telegram Української православної церкви Московського патріархату.

"Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до тих норм, які визначені Кабінетом міністрів. Зокрема його рішенням про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов’язковому дотриманні дистанції між віруючими", - вказано у повідомленні.

Відзначимо, 13 квітня Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Таке рішення було прийнято у зв'язку з більш 90 випадками коронавіруса, виявленими в лаврі.

Нагадаємо, в кінці квітня повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавірусу, від захворювання померли троє ченців.

Як писало РБК-Україна, за добу, 5 травня, в Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КиївУПЦ МП
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