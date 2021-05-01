В КМДА відповіли Офісу президента: міська влада не може заборонити мирні акції

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відреагувала на зауваження Офісу президента щодо проведення маршу до дня створення дивізії СС "Галичина" . У КМДА наголошують, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Зазначається, що відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

"За інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок", - йдеться в повідомленні.

Влада Києва наголошує, що не має механізмів заборонити проведення маршу. А розслідування подій на акції мають проводити правоохоронні органи.