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Закриті для поїздів станції метро також доступні для укриття: перелік

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 16:16
Закриті для поїздів станції метро також доступні для укриття: перелік Фото: станції метро у Києві готові захистити людей від авіаударів (wikipedia org)
Автор: Артем Горовенко

Стало відомо, що закриті для руху поїздів станції метрів у Києві готові прийняти людей під час повітряної тривоги. Це чотири станції червоної гілки метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram київського мера Віталія Кличка.

За його словами, ті чотири станції метро, де з організаційних причин не курсують зараз потяги, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям у разі повітряної тривоги.

"Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська". Також повідомлю, що всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку. Наразі метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що червоною гілкою метро поїзди курсують від станції "Лісова" до "Шулявська".

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