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У КМДА пояснили, чому відрізняються дані МОЗ щодо хворих на коронавірус у Києві

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 12:34
У КМДА пояснили, чому відрізняються дані МОЗ щодо хворих на коронавірус у Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами Кличка, справа у різному алгоритмі підрахунку та подачі інформації

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому дані Міністерства охорони здоров'я щодо захворюваності на коронавірус у Києві відрізняються. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, справа у різному алгоритмі підрахунку та подачі інформації.

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо її від державної установи Міський лабораторний центр МОЗ України оперативно пізно ввечері. Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надали в установу. Після обробки таких даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня і, скоріше за все, враховує її вже у статистику наступного дня", - заявив очільник міста.

Нагадаємо, в Києві зросла кількість заражених коронавірусів до 335 чоловік. Мер міста зазначив, що кількість нових випадків за добу зросла майже втричі.

Як писало РБК-Україна, Кличко також заявив, що з випадків захворювання коронавірусів, зареєстрованих в столиці за минулу добу - 26 хворих у Києво-Печерській лаврі.

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Новини України КиївВіталий КличкоКиївКоронавірус
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