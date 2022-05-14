У КМДА назвали суму, необхідну для відновлення пошкоджених за час війни будівель у столиці

Через дії окупантів у Києві пошкоджено близько 400 цивільних об'єктів. На відновлення будівель необхідно до 80 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

"Близько 400 об'єктів пошкоджено в Києві, у тому числі більше 200 житлових будинків, близько 70 об'єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об'єкти транспортної інфраструктури. Близько 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення", - зазначив чиновник.

Він додав, що влада Києва має намір отримати кошти з трьох джерел: бюджетів держави та міста, а також від донорів.