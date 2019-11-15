У КМДА назвали терміни впровадження 4G в київському метро

Інтернет стандарту 4G почнуть впроваджувати у метро Києва в I кварталі 2020 року. Про це у Facebook повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

Планується, що в I кварталі 2020 року 4G Internet запрацює на станціях метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

Також повідомляється, що до кінця 2020 - початку 2021 4G буде працювати на всіх станціях і у всіх тунелях.

При цьому, за словами Бахматова, в київському метро буде доступний 4G Internet операторів Vodafone, Kyivstar, Lifecell. До реалізації проекту залучають компанію Huawei Ukraine.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобільні оператори домовилися розширити покриття 4G в Україні. Зокрема, для цього будуть перерозподілені частоти в діапазоні 900 МГц.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні впровадження 5G недоцільно, так як первинною метою є завершення впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два.

"Щоб дійти до питання 5G, треба багато полагодити того, що у нас зламано. Жодна людина в країні не розуміє, яке у нас реальне проникнення інтернету в регіонах", - зазначив він.