У КМДА назвали середній розмір субсидій по Києву

У Києві розмір субсидій менший, ніж в середньому по Україні

Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн. Об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко, передает корреспондент РБК-Украина.

Бутченко отметил, что средний размер субсидий по Украине в целом больше в связи с тем, что в Киеве в основном централизованное отопление, в областях - газовое.

По его словам, средний размер субсидии по Украине составляет 1,5 тыс. грн.

"По городу Киеву у нас на сегодняшний день 1,1 тыс. средний размер жилищных субсидий", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.