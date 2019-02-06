У КМДА назвали причину пожежі на складах у Києві

Причиною пожежі стало невиконання правил протипожежної безпеки

Пожар на складах на улице Красноткацкой, 69 возле Дарынка в Киеве является следствием халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА Романа Ткачука.

Он отметил, что на этих складах уже были пожары, и спасатели неоднократно делали замечания владельцам и ответственным за противопожарную безопасность, которые не выполнили их. Именно поэтому административная ответственность в случае нарушения правил противопожарной безопасности должна быть выше.

"Это крупнейший пожар в Киеве за последние годы, горело 10,5 тыс. квадратных метров", - сказал Ткачук.

Он отметил, что спасателям удалось предотвратить распространение пожара на всю территорию складов, которая составляет 30 тыс. квадратных метров.

"Учитывая это, руководство города через Комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были обнаружены нарушения: через комиссию будем давать поручение на проверки таких предприятий относительно пожарной и техногенной безопасности" , – сказал Ткачук.

Напомним, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на ул. Красноткацкой загорелось одно из складских помещений. Сначала сообщалось о возгорании площадью в 700 кв. метров. Позже огонь охватил более 10,5 тысяч кв. метров. Пожар удалось потушить на следующий день около 14:30.