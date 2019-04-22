КМДА розпочала підготовку до інвестиційного форуму Києва

Фото: Микола Поворозник (kievcity.gov.ua)

Наразі формується програма заходу

Проведення інвестиційного форуму міста Києва заплановане на вересень поточного року. Про це заявили у департаменті економіки та інвестицій, який розпорядженням КМДА №693 визначено організатором Форуму, повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу адміністрації.

За словами першого заступника голову КМДА Миколи Поворозника, цього року представники міжнародних муніципалітетів, центральних органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та ЗМІ зберуться у Києві, щоб обговорити перспективи регіонального розвитку та пріоритети стратегічного розвитку міста Києва для забезпечення високого рівня якості життя в рамках об’єднання добросусідства – асоціації "Київська агломерація".

"У рамках Форуму передбачені панельні дискусії за участю провідних галузевих експертів. Зокрема, мова піде про можливості розвитку міських сервісів на приміських територіях. Освіта, медичні та адміністративні послуги, креативна індустрія, транспорт та інфраструктура – якісні перетворення у цих сферах вже стали сьогоденням киян і мають значний потенціал для впровадження у містах-потенційних членах асоціації", – розповів Поворозник.

За його словами, у всьому світі основними точками економічного розвитку є міські агломерації. Об’єднання населених пунктів так званої приміської зони зі столицею створює можливості для приваблення інвесторів, а отже – і реалізації великих інфраструктурних проектів, впевнений заступник голови КМДА.

"Саме тому окрема увага в рамках Інвестиційного Форуму міста Києва цього року буде приділена бізнес-можливостям та потенціалу для підвищення конкурентоспроможності, створенню нових робочих місць, а отже – й економічного зростання всіх учасників агломерації", – зазначив Поворозник.

Він зауважив, що Форум також стане платформою для обміну міжнародним досвідом щодо функціонування міських агломерацій та збалансованого розвитку територій, можливостей інституційного співробітництва на прикладі європейських мегаполісів (Стамбул, Краков, Мадрид, Париж тощо).

"Інвестиційний Форум міста Києва 2019 – подія, що стане своєрідним сигналом до об’єднання та взаємовигідного міжмуніципального співробітництва з метою ефективної синхронізації керуючих процесів задля пришвидшення соціально-економічного розвитку усіх залучених громад", – підкреслив Поворозник.