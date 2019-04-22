КГГА начала подготовку к инвестиционному форуму Киева

Фото: Николай Поворозник (kievcity.gov.ua)

Сейчас формируется программа мероприятия

Проведение инвестиционного форума города Киева запланировано на сентябрь текущего года. Об этом заявили в департаменте экономики и инвестиций, который распоряжением КГГА №693 определен организатором Форума, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в этом году представители международных муниципалитетов, центральных органов власти, местного самоуправления, бизнеса и СМИ соберутся в Киеве, чтобы обсудить перспективы регионального развития и приоритеты стратегического развития города Киева для обеспечения высокого уровня качества жизни в рамках объединения добрососедства – ассоциации "Киевская агломерация".

"В рамках Форума предусмотрены панельные дискуссии с участием ведущих отраслевых экспертов. В частности, речь пойдет о возможности развития городских сервисов на пригородных территориях. Образование, медицинские и административные услуги, креативная индустрия, транспорт и инфраструктура – качественные преобразования в этих сферах уже стали настоящим киевлян и имеют значительный потенциал для внедрения в городах-потенциальных членах ассоциации", – рассказал Поворозник.

По его словам, во всем мире основными точками экономического развития являются городские агломерации. Объединение населенных пунктов так называемой пригородной зоны со столицей создает возможности для привлечения инвесторов, а следовательно, и реализации крупных инфраструктурных проектов, уверен замглавы КГГА.

"Именно поэтому отдельное внимание в рамках Инвестиционного Форума города Киева в этом году будет уделено бизнес-возможностям и потенциалу для повышения конкурентоспособности, создания новых рабочих мест, а следовательно – и экономического роста всех участников агломерации", – отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что Форум станет платформой для обмена международным опытом функционирования городских агломераций и сбалансированного развития территорий, возможностей институционального сотрудничества на примере европейских мегаполисов (Стамбул, Краков, Мадрид, Париж и др.).

"Инвестиционный Форум города Киева 2019 – событие, которое станет своеобразным сигналом к объединению и взаимовыгодному межмуниципальному сотрудничеству с целью эффективной синхронизации управляющих процессов ради ускорения социально-экономического развития всех привлеченных общин", – подчеркнул Поворозник.