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Кэти Захария пытается вновь занять должность пресс-секретаря Белого дома, - NYP

03:39 10.11.2026 Вт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Кэти Захария пытается вновь занять должность пресс-секретаря Белого дома, - NYP Фото: Кэти Захария (flickr.com)
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Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария пытается снова вернуться на эту делать после того, как в октябре президент США Дональд Трамп уволил ее всего через 5 дней после назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

По словам трех источников, близких к Трампу, Захария пытается вернуть расположение Трампа с помощью выступлений на телевидении и установления контактов с его новым главой администрации Стивеном Миллером.

Один из собеседников сообщил, что Захария заявила, что решила помочь вести трансляцию выборов в Конгресс на канале Right Side Broadcasting Network во вторник 3 ноября, надеюсь, что Трамп увидит ее работу и решит, что она подходит для должности пресс-секретаря.

"Она сказала это вслух. Это абсурд. По-настоящему неловко", - цитирует издание собеседника.

Источник, который говорил с Захарией на этой неделе, добавил, что впоследствии она заявила, что лишь пошутила о том, что ее появление на RSBN поможет ей вернуть себе должность.

Однако другие авторитетные собеседники утверждают, что Захария снова появляется в программах, которые, вероятно, смотрит Трамп.

Кроме того, на прошлых выходных ее заметили в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, так как президент готовился к новым кадровым перестановкам после замены главы аппарата Белого дома, что стало первой крупной перестановкой после поражения республиканцев на довыборах в Конгресс.

Учитывая, что должность пресс-секретаря оставалась вакантной, Захарию видели на терассе клуба в Палм-Бич, и что она "пристально смотрела на Трампа, пытаясь привлечь его внимание".

"Она никогда не вернется. Трамп считает ее посмешищем. У нее нет ни единого шанса на это", - говорит собеседник.

NYP отмечает, что Кэти Захария публично восхищалась Стивеном Миллером и хвалила его роль в руководстве компанией массовой депортации во время второго президентского срока Трампа, что еще больше подогревает интригу вокруг ее намерений.

Но источник, близкий к Захарии, сообщил, что по ее утверждению, она не заинтересована в возвращении на должность и "сосредоточена на защите свободы слова и поддержке приоритетов президента другими способами".

"Я на 100% уверен, что Кэти Захария не заинтересована в том, чтобы стать пресс-секретарем Белого дома", - заявил другой человек из ее окружения.

Что еще важно знать

Напомним, что несколько часов назад президент США Дональд Трамп вышел к прессе без пресс-секретаря. Он проводил брифинг вместе с главой UFC Даном Уайтом и уже публично предложил ему занять эту должность, однако тот отказался, заявив, что ему не интересна политика.

После этого Трамп начал самостоятельно отвечать на вопросы журналистов и после вопроса корреспондента MS NOW о том, что диктатор РФ Владимир Путин игнорирует дедлайны Трампа по войне, лидер США назвал телеканал "фальшивкой".

Отметим, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ушла с должности в конце августа. Она объяснила решение тем, что после рождения второго ребенка ей стало сложно совмещать материнство с одной из самых требовательных и стрессовых должностей в мире.

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