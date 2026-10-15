Управлять авто с прицепом можно будет без годового стажа: новые правила от МВД

В Украине упростили получение водительских категорий для вождения автомобилей с прицепами. В частности, отменено требование об обязательном водительском стаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Теперь для открытия категорий BE, C1E и CE не требуется годовой стаж вождения соответствующего транспортного средства. Также на период военного положения действует разрешение для водителей с категорией B управлять грузовиками категорий C и C1.

Что изменилось для водителей

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 7 октября 2026 года № 1237, которым внесли изменения в постановление № 184. Нововведения касаются подготовки водителей и порядка получения удостоверений.

Ранее для открытия категорий BE, C1E и CE потребовалось минимум год стажа управления транспортным средством соответствующей базовой категории. Теперь это требование отменили.

Чтобы получить новую категорию, водителю нужно:

иметь действующее удостоверение соответствующей базовой категории: B для BE, C1 для C1E или C для CE;

пройти курс переподготовки в аккредитованной автошколе;

успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Ждать завершения первого года водительского стажа больше не нужно. В то же время прохождение обучения и сдачи практического экзамена остаются обязательными.

Можно ли управлять грузовиком с категорией B

Отдельное новшество касается водителей, имеющих удостоверение категории B. В период военного положения им разрешено управлять на территории Украины транспортными средствами категорий C и C1.

Это временная норма, призванная помочь обеспечить логистические потребности государства во время войны. Указанные правила действуют также в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Какие документы необходимы для открытия новой категории

После окончания обучения в автошколе кандидат может обратиться в территориальный сервисный центр МВД, где сдают практические экзамены.

Для этого нужно подготовить:

документ, удостоверяющий личность, с выпиской о месте регистрации, или вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

действующее водительское удостоверение;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.

Подробнее о порядке получения водительского удостоверения можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД.

Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.