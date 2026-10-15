Управлять авто с прицепом можно будет без годового стажа: новые правила от МВД
В Украине упростили получение водительских категорий для вождения автомобилей с прицепами. В частности, отменено требование об обязательном водительском стаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Теперь для открытия категорий BE, C1E и CE не требуется годовой стаж вождения соответствующего транспортного средства. Также на период военного положения действует разрешение для водителей с категорией B управлять грузовиками категорий C и C1.
Что изменилось для водителей
Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 7 октября 2026 года № 1237, которым внесли изменения в постановление № 184. Нововведения касаются подготовки водителей и порядка получения удостоверений.
Ранее для открытия категорий BE, C1E и CE потребовалось минимум год стажа управления транспортным средством соответствующей базовой категории. Теперь это требование отменили.
Чтобы получить новую категорию, водителю нужно:
- иметь действующее удостоверение соответствующей базовой категории: B для BE, C1 для C1E или C для CE;
- пройти курс переподготовки в аккредитованной автошколе;
- успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
Ждать завершения первого года водительского стажа больше не нужно. В то же время прохождение обучения и сдачи практического экзамена остаются обязательными.
Можно ли управлять грузовиком с категорией B
Отдельное новшество касается водителей, имеющих удостоверение категории B. В период военного положения им разрешено управлять на территории Украины транспортными средствами категорий C и C1.
Это временная норма, призванная помочь обеспечить логистические потребности государства во время войны. Указанные правила действуют также в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Какие документы необходимы для открытия новой категории
После окончания обучения в автошколе кандидат может обратиться в территориальный сервисный центр МВД, где сдают практические экзамены.
Для этого нужно подготовить:
- документ, удостоверяющий личность, с выпиской о месте регистрации, или вид на жительство;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- действующее водительское удостоверение;
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.
Подробнее о порядке получения водительского удостоверения можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД.
Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.
Ранее РБК-Украина писало, что водитель не обязан иметь при себе именно пластиковое водительское удостоверение, ведь его электронный аналог в приложении "Дія" имеет такую же юридическую силу. Если водитель не может предъявить необходимые документы ни в бумажном, ни в электронном виде, ему грозит штраф в размере 425 гривен.
Также мы рассказывали, почему водительское удостоверение может не отображаться в "Дії" .