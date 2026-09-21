Быстрое увеличение мощностей для хранения зерна: "Кернел" нашел решение для всего рынка

"Кернел" выступил инициатором и первой площадкой для опробования нового типа модульных зернохранилищ. Решение, созданное украинским производителем по запросу компании, позволяет разворачивать дополнительные объемы хранения в считанные дни. И это станет спасением многих агрокомпаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агротехнологического гиганта.

Благодаря своему масштабу "Кернел" взял на себя риски пилотирования и доработки тестовых образцов.

Производителя и локации установки хранилищ компания не раскрывает из соображений безопасности.

Разработкой уже интересуются другие участники аграрного рынка, а отдельные компании заказывают такие решения.

Почему агрорынку нужны гибкие мощности

Потребность в гибких решениях для хранения выросла из-за нестабильного экспорта в условиях постоянных атак на логистическую инфраструктуру.

Когда зерно дольше остается внутри страны, агропроизводителям и элеваторам требуется возможность оперативно увеличивать объем хранения без строительства новых стационарных мощностей.

Ответом на этот вызов стало первое модульное хранилище, которое "Кернел" смонтировал за четыре дня и загрузил 3400 тонн зерна за следующие два.

Следующие конструкции можно будет разворачивать быстрее благодаря повторному использованию собранных элементов.

В чем преимущества модульных зернохранилищ

Новое решение имеет несколько преимуществ для рынка:

на площади, где в полимерных рукавах можно разместить максимально до 1000 тонн зерна, модульное хранилище вмещает в 3,5 раза больше;

модули занимают меньше площади, могут устанавливаться на площадках с жестким покрытием и меньше зависят от погодных условий;

конструкции многоразовые - они легко собираются/разбираются и перемещаются.

Уникальные модули для хранения агропродукции (фото: kernel.ua)

"Кернел" увеличит мощности на 40 тыс. тонн

По словам руководителя департамента хранения Кернела Сергея Щербаня, масштаб компании позволяет ей выполнять роль отраслевого R&D: формировать технические задачи для украинских производителей, тестировать прототипы на больших объемах и проверять их экономическую эффективность на практике.

"Мы берем на себя риски первопроходца, чтобы агрорынок получил готовое, проверенное в полевых условиях решение", – отметил Щербань.

"Кернел" уже приобрел такие хранилища. Совокупно они увеличат его мощности для хранения на 40 тыс. тонн.

Компания планирует использовать их не только для собственного урожая. Дополнительные мощности будут также доступны для хранения зерна других агропроизводителей.

Технология, созданная по запросу "Кернел", уже выходит за пределы собственных потребностей компании и привлекает внимание других участников аграрного рынка.