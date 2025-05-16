За рулем был другой? Как избежать штрафа за чужое нарушение

Как обжаловать штраф, если за рулем был не владелец авто

По словам эксперта, раньше в Украине действовала статья 141 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно ей к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения - в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) или средствами фото- и киносъемки (или видеозаписи) - привлекались владельцы (совладельцы) транспортных средств.

Однако решением Конституционного суда от 22.12.2010 года (дело №1-34/2010) эта статья КУоАП была признана такой, которая не соответствует Конституции Украины (то есть является неконституционной).

Следовательно, владелец транспортного средства (ТС), который на момент совершения правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (зафиксированного в автоматическом режиме) не управлял ТС, может:

обратиться в суд с иском об отмене постановления о привлечении к административной ответственности;

предоставить суду доказательства того, что на момент совершения административного правонарушения он не осуществлял управление принадлежащим ему на праве собственности ТС.

Что может решить суд в подобной ситуации

Булименко рассказал, что в Украине уже были прецеденты, когда суд принимал решение об отмене постановления о привлечении человека к административной ответственности за такое правонарушение, зафиксированное в автоматическом режиме - по иску владельца ТС.

Так, по делу №760/21549/20 суд первой инстанции (с выводами которого согласился апелляционный суд) принял решение о признании противоправным такого постановления и отменил его (то есть отменил наложение штрафа).

При этом отмечалось, что предоставленные органом Национальной полиции фотоснимки и видеозапись события не содержат доказательств:

как самого правонарушения;

так и того, что именно истец (владелец авто), управляя ТС, превысил установленные ограничения скорости движения на 27 км/ч (чем нарушил соответствующий пункт ПДД).

Кроме того, суд принял во внимание доводы владельца машины о том, что на момент фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме он находился на плановом лечении у врача-стоматолога-ортопеда (в подтверждение чего в суд была предоставлена справка лечебного учреждения).

Также суд пришел к выводу, что привлечение в таком случае к административной ответственности владельца ТС, а не человека, который им управлял, будет нарушать конституционный принцип верховенства права

Речь идет о том, что "юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер", а также о конституционном принципе презумпции невиновности.

Следовательно, если владелец или совладелец не управлял автомобилем на момент совершения правонарушения (которое было зафиксировано в автоматическом режиме), он может обжаловать составленное постановление в судебном порядке.

"Такие дела рассматриваются районными, городскими (горрайонными) судами по правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства Украины", - подытожил адвокат.