Наставник главной сенсации УПЛ признан тренером года

Руководитель СК "Днепр-1" Александр Кучер – лучший тренер года в УПЛ. Молодой коуч победил в рейтинговом голосовании экспертного совета старших коллег.

Средняя оценка главного тренера "спортклубовцев" по итогам первого круга чемпионата Украины – 4,52. Этот показатель позволил ему опередить вождя "Шахтера" Игоря Йовичевича (4,40) и коуча "Зари" Патрика ван Леувена (4,34). Трижды Кучер стал лучшим тренером тура.

Среди достижений 40-летнего специалиста объединение выделило получение условного титула "зимнего чемпиона" с 5-очковым отрывом для "Днепра-1", выход в евровесну из группы Лиги конференций и удачный дебют на уровне Премьер-лиги после призов лучшему в Первой и Второй лигах.

Кто такой Александр Кучер

Уроженец Киева, занимался в столичной ДЮСШ-19 и академии "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в харьковском "Арсенале".

Позже защищал цвета донецкого "Металлурга", армянского "Бананца", "Металлиста", турецкого "Кайсериспора", "Карпат". Лучшие годы игровой карьеры провел в "Шахтере". Там в 2006-2017 гг. сыграл 294 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Завоевал с "горняками" 7 чемпионских титулов, 6 Кубков Украины, 5 Суперкубков страны, Кубок УЕФА 2008/09.

В составе сборной Украины (57 поединков, 2 гола) выступил на Евро-2012 и чемпионате Европы-2016. На тренерский путь стал в харьковском "Металле". Возглавил "Днепр-1" летом этого года.